Kosovo: ex ministro Esteri Hyseni nominato coordinatore per dialogo con Serbia (6)

- La scorsa settimana si è tenuta dopo 20 mesi la prima tappa del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Ue alla presenza delle parti a Bruxelles. La tappa è stata preceduta da un incontro in videoconferenza lo scorso 12 luglio. L'incontro dimostra "il forte impegno" dei leader di Belgrado e Pristina, secondo quanto ha dichiarato prima dei lavori in un punto stampa l'Alto rappresentante dell'Unione europea per agli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Sono molto felice di intervenire solo quattro giorni dopo il nostro primo incontro ad alto livello del dialogo Belgrado-Pristina. L'incontro di domenica (12 luglio) è stato il primo dopo una pausa di 20 mesi. Tanto tempo. Sono lieto di vedere che l'Unione europea è tornata al posto di guida del processo", ha detto Borrell in riferimento alla riunione tenuta in videoconferenza. (Kop)