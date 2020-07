Kosovo: presidente Thaci, continuiamo a credere nella giustizia internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thaci ha anche affermato che "ora spetta al procuratore e al giudice valutare la situazione con imparzialità. Se prenderanno in esame tutte le considerazioni, potranno facilmente concludere che non ho commesso alcun crimine o presunta violazione", ha detto il presidente. Il capo dello Stato kosovaro e l’ex presidente del parlamento, Kadri Veseli, sono stati accusati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità dal Tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). (Kop)