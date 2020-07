Kosovo: comandante Kfor partecipa a videoconferenza con capo di Stato maggiore serbo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione, ha osservato, è anche una parola chiave della partnership tra il comandante della Kfor e il capo di Stato maggiore delle Forze armate serbe: "Abbiamo stabilito ed intensificato un dialogo regolare che sta aiutando ad assicurare il giusto livello di consapevolezza e comprensione su questioni di reciproca preoccupazione riguardo le minoranza serbe in Kosovo e per ridurre le incomprensioni", ha osservato Risi evidenziando in particolare la collaborazione nei pattugliamenti congiunti tra la missione Kfor e le Forze armate serbe lungo la linea amministrativa che divide Kosovo e Serbia. (Com)