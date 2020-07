Kosovo: leader Aak Haradinaj, se condannato per crimini di guerra presidente Thaci si dimetterà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, si dimetterà dal suo incarico se sarà condannato dal Tribunale speciale per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) per le accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Lo ha detto l’ex premier kosovaro e, leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Klan Kosova”, Haradinaj ha sostenuto che l’interrogatorio di Thaci con la Procura speciale dell'Aia avrà un impatto sulla sovranità del Kosovo in quanto condotto da giudici e pubblici ministeri stranieri. "Ci sono implicazioni nella sovranità e nell'integrità dello Stato quando il presidente viene interrogato”, ha detto Haradinaj. Il leader dell’Aak ha poi criticato il primo ministro Avdullah Hoti per non aver incluso nella delegazione kosovara il ministro della Giustizia ed esponente del suo partito, Selim Selimi, durante l'ultimo incontro con il presidente della Serbia Aleksandar Vucic a Bruxelles. "Voglio sapere cosa è successo all'incontro tra Hoti e Vucic, e nessuno può parlarmene. Voglio avere la mia persona lì; dopo tutto siamo due diversi partiti politici", ha spiegato Haradinaj che ha dichiarato di non essere stato informato della nomina di Skender Hyseni a coordinatore nel dialogo con la Serbia. "Non ho ricevuto alcun messaggio, né da Hoti né da Mustafa, che Skender Hyseni sarà nominato alla carica", ha aggiunto. "Se il primo ministro Hoti continua così, non lo sosterrò nel governo”. (segue) (Alt)