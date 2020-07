Serbia-Kosovo: dialogo Belgrado-Pristina, al via a Bruxelles incontro a livello tecnico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche sono arrivate invece dalla presidente del parlamento, Vjosa Osmani, secondo cui Hyseni non sarebbe un rappresentante politico in quanto non ha corso nelle ultime elezioni. Riguardo all'incontro odierno, nei giorni scorsi un portavoce dell'Ue ha chiarito che all'incontro prenderanno parte gruppi di esperti di Kosovo e Serbia. "Come è stato spiegato dal rappresentante dell'Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, dopo l'incontro di alto livello della scorsa settimana, i due leader hanno deciso di continuare un intenso lavoro a livello di esperti la prossima settimana. Si terrà a Bruxelles. Il Kosovo e la Serbia sono invitati a inviare i loro esperti per discutere ulteriormente le questioni affrontate a livello di leader giovedì scorso", ha detto il portavoce secondo quanto riportato dal quotidiano "Koha Ditore". (segue) (Seb)