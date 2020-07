Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak riceve negoziatori Hyseni e Djuric (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo all'incontro odierno, nei giorni scorsi un portavoce dell'Ue ha chiarito che all'incontro prenderanno parte gruppi di esperti di Kosovo e Serbia. "Come è stato spiegato dal rappresentante dell'Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, dopo l'incontro di alto livello della scorsa settimana, i due leader hanno deciso di continuare un intenso lavoro a livello di esperti la prossima settimana. Si terrà a Bruxelles. Il Kosovo e la Serbia sono invitati a inviare i loro esperti per discutere ulteriormente le questioni affrontate a livello di leader giovedì scorso", ha detto il portavoce secondo quanto riportato dal quotidiano "Koha Ditore". (segue) (Res)