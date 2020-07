Albania-Kosovo: presidente Meta riceve comandante delle Ksf, Pristina merita accesso alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese, Ilir Meta, ha ricevuto oggi il comandante delle Forze di sicurezza (Ksf) del Kosovo, il generale Rrahman Rama. Lo ha scritto il capo dello Stato albanese su Twitter. “Abbiamo condiviso preziose opinioni sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra le nostre forze armate, al fine di affrontare con successo le sfide alla sicurezza nazionale poste dal tempo, nell'interesse della pace e della stabilità nella nostra regione”, ha scritto Rama. “Il Kosovo merita pienamente di essere un paese membro della Nato il più presto possibile e avrà il sostegno senza pari dell'Albania a questo proposito, come in tutte le aree di interesse reciproco e nazionale”, ha aggiunto il presidente. “Ho espresso la mia profonda gratitudine per i sacrifici e la solidarietà fraterna, la prontezza senza pari e la straordinaria professionalità dimostrata dalle Ksf in Albania, nei primi momenti dopo il terremoto del 26 novembre 2019”, ha concluso Meta. (Alt)