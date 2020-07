Francia: sondaggio, 39 per cento dei francesi si dichiara di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 39 per cento dei francesi si dichiara politicamente di destra. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto francese dell'opinione pubblica (Ifop). Il dato è salito di cinque punti rispetto a giugno del 2019. Il 32 per cento dei francesi si professa di centro, tre punti in meno su base annua, e il 13 per cento si dicono di sinistra, tre punti in meno rispetto al 2019. L'Ifop ha chiesto agli intervistati di posizionarsi da 0 a 10, dove 0 rappresenta l'orientamento più a sinistra e 10 quello più a destra. Il 15 per cento ha scelto 5, l'11 per cento il 6 e il 6 per cento il 4. L'11 per cento ha scelto un numero compreso tra 7 e 10. I simpatizzanti de La République en marche, partito del presidente Emmanuel Macron, si pongono su 6,7.(Frp)