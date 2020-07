I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano-Francia: premier Diab, Parigi non lascerà sola Beirut proprio adesso - La Francia è stata "al fianco del Libano durante periodi difficili e sono fiducioso del fatto che non lo lascerà oggi". Lo ha detto il primo ministro libanese Hassan Diab, dopo un incontro avvenuto a Beirut con il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. Il Libano considera la Francia come un "amico storico", ha detto Diab. "Abbiamo compiuto molte riforme e abbiamo affrontato delle difficoltà. Abbiamo previsto un piano cronologico per il resto delle riforme. In merito a quelle trattate alla conferenza Cedre (Conferenza economica per lo sviluppo del Libano con le riforme e con le imprese), abbiamo messo in atto una commissione ministeriale per seguire questo dossier", ha detto il capo del governo libanese. "Vogliamo il sostegno della Francia nel dossier dell'elettricità, insieme a quello che riguarda il Fmi (Fondo monetario internazionale)", ha poi aggiunto Diab. (segue) (Res)