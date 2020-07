I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Libano, generale Del Col (Unifil) in videoconferenza con i 45 paesi contributori - L’head of mission e force commander della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil), il generale di divisione Stefano Del Col, ha presieduto oggi una conferenza dei paesi contributori alla missione (Troops Contributing Countries - Tcc) in teleconferenza con gli ambasciatori dei 45 Paesi che contribuiscono alla missione e quelli dei cinque Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (P5). Lo riferisce un comunicato stampa di Unifil. L’incontro di oggi, a causa dell’attuale situazione legata alla diffusione del Covid-19, si è svolto in videoconferenza, nel rispetto delle rigorose norme precauzionali sancite dai protocolli di Unifil e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e si è incentrato sull’attuale contesto geopolitico mediorientale e delle attività orientate a mantenere il Libano, con particolare riferimento al sud del Paese, avulso dalle instabili dinamiche regionali. Nel corso del suo intervento il generale Del Col ha sottolineato l’importanza del dialogo tra le parti e dello strumento militare per mantenere la stabilità nel Libano del sud: “Rispettare quanto sancito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell’Onu e delle successive risoluzioni è per noi prioritario. Le attività politico-diplomatiche poste in essere attraverso i meccanismi di coordinamento e collegamento, di cui il periodico forum tripartito ne è peculiare strumento, sono complementari a quelle condotte dai caschi blu con le Forze armate libanesi nell’area di operazioni terrestre e marittima”. Il capo missione ha poi evidenziato le attività svolte negli ultimi mesi dagli oltre 10.500 peacekeeper, in un contesto operativo caratterizzato da uno scenario in continua evoluzione, in cui i caschi blu sono chiamati a esprimere flessibilità e capacità di adattamento. “Grazie all’impegno dei Paesi contributori, il sostegno delle parti e delle Autorità locali e religiose, Unifil garantisce il rispetto del mandato, nonostante la forte instabilità regionale”. Del Col ha concluso l’incontro ringraziando gli ambasciatori che hanno partecipato alla conferenza per il continuo supporto e, in particolare, quelli dei Paesi contributori: “Se il sud del Libano ha raggiunto negli ultimi anni uno dei più lunghi periodi di stabilità della sua storia recente, questo è grazie all’operato dei vostri peacekeeper”. (segue) (Res)