I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: ministro Esteri Francia, da troppo tempo si attendono misure concrete - Da troppo tempo in Libano si attendono "atti concreti" per risollevare la situazione economica del paese. Lo ha detto il ministro degli esteri francese, Jean-Yves Le Drian, al termine di un colloquio avuto con l'omologo libanese, Nassif Hitti. È urgente e necessario impegnarsi in modo concreto sulla via delle riforme, è il messaggio che sono venuto a trasmettere a tutte le autorità libanesi", ha detto il titolare del Quai d'Orsay. (segue) (Res)