- Cuba: Hrw denuncia misure draconiane contro medici impiegati all'estero - Il governo di Cuba applica misure draconiane ai suoi medici impegnati in missioni all’estero. Lo denuncia l’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw), chiedendo ai governi che si servono dell’assistenza sanitaria dell’isola di fare pressione sulle autorità cubane affinché modifichino le leggi e i regolamenti che violano il diritto alla privacy, la libertà di espressione, di associazione e di movimento. "I medici cubani schierati per rispondere alla pandemia di Covid-19 forniscono servizi preziosi a molte comunità, ma a scapito delle loro libertà fondamentali", ha dichiarato José Miguel Vivanco, direttore Americhe di Hrw. "I governi interessati a ricevere supporto dai medici cubani dovrebbero spingere il governo di Cuba a rivedere questo sistema orwelliano che dispone con chi i medici possono vivere, innamorarsi o parlare". (segue) (Res)