- Bolivia: Anez, presidenziali il 6 settembre ma si valutino rischi per coronavirus - La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha confermato che le elezioni generali si terranno il 6 settembre, così come stabilito dalle autorità "indipendenti" dello stato, nella speranza che siano valutati con attenzione i rischi sull'allarme del nuovo coronavirus. Nei giorni scorsi il comitato scientifico aveva raccomandato al Tribunale supremo elettorale (Tse) di rinviare l'apertura delle urne, rilanciando i timori sui rischi per la salute pubblica espressi da diversi settori della politica. "Noi a un certo punto avevano mostrato al Tse al curva dei contagi previsti per luglio ed agosto" avvertendo che il picco sarebbe stato "più elevato", ha detto Anez nel corso di una intervista a "Cadena A". "L'organo elettorale e l'Assemblea legislativa hanno deciso che andremo al voto il 6 settembre e noi accetteremo questa decisione", ha confermato Anez augurandosi che le autorità sappiano valutare la meglio i rischi possibili legati al voto. "Io sono rispettosa dell'indipendenza dei poteri e sono loro che devono fare una valutazione e prendere le decisioni", ha aggiunto. "Attenderemo e le decisioni che prenderà il Tse, tocca a lui come organo indipendente la valutazione. Noi dobbiamo seguire le decisioni che vengono prese così come lo abbiamo fatto quando hanno deciso che le elezioni saranno il 6 settembre". (segue) (Res)