I fatti del giorno - America latina (4)

- Colombia: Di Maio, salma di Mario Paciolla arriverà domani in Italia - La salma di Carmine Mario Paciolla, il cooperante Onu italiano trovato morto in Colombia, arriverà domani in Italia. Lo ha annunciato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, parlando al Senato durante un’interrogazione. “Fin dall’inizio abbiamo seguito con massima attenzione questa dolorosa vicenda. La nostra ambasciata a Bogotà mantiene costanti contatti con i familiari e le autorità colombiane". Queste, ha aggiunto il ministro, “ci hanno assicurato che il caso è considerato anche da loro di assoluta priorità ed è seguito al più alto livello direttamente dal procuratore generale e dalla sua vice. I colombiani hanno inoltre nominato un magistrato specializzato con l’impiego di investigatori esperti e un team speciale forense inviato sul posto da Bogotà per giungere nel più breve tempo possibile alla verità”. L’autopsia, ha detto Di Maio, “è stata effettuata il 17 luglio e attendiamo nei prossimi giorni i risultati”. La Farnesina “si è attivata per espletare le pratiche per il rimpatrio della salma che arriverà domani in Italia”. (segue) (Res)