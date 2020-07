© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: coronavirus, Sinopharm annuncia probabile disponibilità vaccino per uso pubblico entro fine anno - Un potenziale vaccino contro il coronavirus sviluppato dal China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) potrebbe essere pronto per l'uso pubblico entro la fine di quest'anno. Lo ha riferito l'emittente statale cinese "Cctv". Il presidente di Sinopharm, Liu Jingzhen, ha dichiarato che la società prevede di terminare i test sull'uomo in fase avanzata entro circa tre mesi. La divisione China National Biotec Group (Cnbg) di Sinopharm, responsabile di due progetti di vaccino contro il coronavirus, ha affermato tuttavia che il vaccino potrebbe non essere pronto fino almeno al 2021 poiché la mancanza di nuove infezioni in Cina ha reso difficile trovare persone su cui testarlo. La Cina però ha trovato siti di sperimentazione alternativi all'estero: la fase sperimentale di Sinopharm è entrata in uno studio di fase tre che ha coinvolto circa 15 mila partecipanti e due ceppi di vaccino negli Emirati Arabi Uniti. (segue) (Res)