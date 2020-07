© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Pechino lancia nuova campagna contro siti di informazione e social media "inappropriati" - La Cina lancerà una nuova campagna per reprimere siti web commerciali e account di social media che scrivono e modificano illegalmente articoli di informazione e ripubblicano notizie da fonti "non conformi". Lo ha reso annunciato oggi l'Amministrazione per il cyberspazio cinese (Cac) in una nota sul proprio sito. La Cac ha spiegato che regolerà anche i forum online e le lezioni in diretta, e spingerà i siti dei media a "diffondere più energia positiva". A giugno, l'Amministrazione ha penalizzato diverse delle principali piattaforme di digitali e video del paese per aver diffuso contenuti di "cattivo gusto", rimproverando donne e uomini che indossavano abiti inappropriati e usavano un linguaggio volgare. (segue) (Res)