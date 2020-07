© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Modi, “il Nord-est ha il potenziale per diventare il motore di crescita del paese” - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha dichiarato oggi che “il Nord-est ha il potenziale per diventare il motore di crescita del paese”, rivendicando le politiche del suo governo per la regione, lo sviluppo della connettività e il miglioramento della situazione della sicurezza. Il premier lo ha affermato in occasione dell’inaugurazione, in videoconferenza, della posa della prima pietra del Progetto di approvvigionamento idrico del Manipur, nell’ambito della Missione acqua per la vita (Jjm, Jal Jeevan Mission), volta a portare acqua potabile a tutte le famiglie delle aree rurali entro il 2024, in partnership con le amministrazioni statali e locali e con altri attori. Ci sono circa 190 milioni di famiglie nel paese e solo il 24 per cento ha l’allaccio domestico alla rete idrica. L’obiettivo è raggiungere 143.321.049 di famiglie, di cui 142.749 nel Manipur, a un costo di più di 30 miliardi di rupie (oltre 353 milioni di euro). Il primo ministro ha sottolineato le difficoltà affrontate dallo Stato, impegnato contemporaneamente nella lotta contro il coronavirus e contro le inondazioni, ricordando gli sforzi compiuti dal governo centrale. Secondo Modi l’intera regione è rappresentativa della forza e della diversità dell’India e ha potenzialità ancora inesplorate in molti settori, tra i quali il turismo. (segue) (Res)