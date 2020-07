Lazio: Vincenzi (Pd), oltre 4 milioni per i piccoli comuni, legge è occasione di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge per i piccoli comuni approvata oggi "è un provvedimento importante, uno strumento per aiutare le nostre comunità a crescere in modo organico e sostenibile, che definisce opportunità e risorse, utili ai nostri enti locali più piccoli, con meno di 5.000 abitanti, per poter programmare interventi e promuovere adeguatamente le loro attività economiche, sociali, ambientali e culturali". È quanto afferma in una nota Marco Vincenzi, capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale del Lazio. Vincenzi ricorda che sono stanziati "4,4 milioni di euro da utilizzare per la semplificazione amministrativa, l'innovazione tecnologica, il recupero e la riqualificazione dei centri storici, la promozione del turismo attraverso la creazione degli alberghi diffusi e dei percorsi enogastronomici. Soprattutto - spiega - contrastare lo svuotamento, l'abbandono dei piccoli centri attraverso l'istituzione di un reddito di residenza attiva, suddiviso in tre annualità, per quanti trasferiscono la propria residenza, avviano un'attività imprenditoriale o recuperano beni immobili del patrimonio storico e culturale in un piccolo Comune del Lazio. Questa legge - conclude - è davvero uno strumento fondamentale per promuovere, valorizzare e tutelare quell'immenso tesoro nascosto nei nostri centri più piccoli; un patrimonio naturale, rurale, storico-culturale che costituisce la vera spina dorsale della nostra Regione". (Com)