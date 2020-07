Legge elettorale: Pd, Italia viva tradisce accordo maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e relatore del Partito democratico per la legge elettorale, Emanuele Fiano, sottolinea che "quanto è accaduto oggi in ufficio di presidenza" in commissione Affari costituzionali a Montecitorio "è politicamente grave: sulla legge elettorale - spiega - è stato tradito un accordo di maggioranza dello scorso mese di gennaio che per troppo tempo è stato tenuto nel cassetto. L'obiettivo della richiesta di procedere nelle votazioni sul testo base in commissione - afferma il parlamentare del Pd in una nota - è quello di recuperare un ritardo in questo senso, visto che il 20 settembre si terrà il referendum sul taglio dei parlamentari e l'impegno di tutta la maggioranza era quello di modificare la legge elettorale per correggere lo squilibrio di rappresentanza territoriale e politica, prima della consultazione referendaria". Fiano, poi, osserva: "Prendiamo atto che Italia viva ha cambiato idea rispetto all'accordo sottoscritto nel mese di gennaio e alle stesse dichiarazioni del loro capogruppo che definiva la modifica della legge elettorale 'una priorità, rispetto alla quale da parte di Italia viva c'è l'impegno totale per rispettare i tempi'". (Com)