Grecia-Emirati Arabi: siglati memorandum d'intesa su Pmi e governance digitale

- Il ministro per lo Sviluppo economico e gli Investimenti greco Adonis Georgiadis ha firmato insieme al ministro dell'Industria e delle Tecnologie avanzate degli Emirati Arabi Uniti Sultan al Jaber un memorandum d'intesa sulla cooperazione tra piccole e medie imprese, in particolare riguardo l'innovazione. La firma è avvenuta nell'ambito del secondo forum della cooperazione strategica estesa tra Grecia e Emirati Arabi Uniti, organizzato oggi online dal segretariato generale per l'estroversione del ministero degli Esteri di Atene. Georgiadis, scrive l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", ha elogiato l'accordo e una serie di piani di investimento in esso contenuti. Durante lo stesso forum, il ministro per la Governance digitale Kyriakos Pierrakakis ed il consigliere dell'ufficio del primo ministro emiratino, Ohood bint Khalfan Al Roumi, hanno firmato un memorandum d'intesa per la cooperazione e lo scambio di esperienze tra Atene ed Abu Dhabi nel campo della governance digitale.(Gra)