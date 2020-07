Grecia-Turchia: ambasciatore Usa ad Atene, isole hanno stessa piattaforma continentale di terraferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le isole della Grecia hanno "esattamente la stessa" piattaforma continentale e i diritti esclusivi sulla Zona economica di qualsiasi territorio continentale. Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti ad Atene, Geoffrey Pyatt, all’agenzia di stampa “Ana-Mpa” commentando l’avvio di nuove prospezioni da parte della Turchia in un’area a sud est di Castelrosso. "Ho anche sollevato un punto in molte occasioni e lo farò ancora oggi, secondo cui gli Stati Uniti aderiscono al principio del diritto marittimo internazionale che hanno le isole, incluso Castelrosso", ha dichiarato Pyatt a margine di un evento oggi al porto di Alessandropoli. "La nostra presenza qui oggi invia un chiaro segnale a tutti coloro che stanno osservando che gli Stati Uniti sono impegnati a lavorare con la Grecia per promuovere i nostri interessi economici e di sicurezza condivisi", ha aggiunto il diplomatico che si è poi soffermato sulla recente dichiarazione del Dipartimento di Stato Usa in merito al piano di esplorazione di Ankara nell’area in cui si parlava di "acque contese". "Vorrei chiarire che il termine si riferisce solo alle aree in cui più di un paese afferma rivendicazioni marittime", ha spiegato l’ambasciatore. "Gli Stati Uniti generalmente non prendono posizione sulle controversie al confine marittimo di altri Stati, ma per motivi di politica di lunga data incoraggiamo gli Stati a risolvere le controversie in modo pacifico e in conformità con il diritto internazionale", ha proseguito Pyatt ribadendo l’invito alle autorità turche a "fermare le operazioni che aumentano le tensioni nella regione, come i piani di indagine sulle risorse naturali nelle aree in cui Grecia e Cipro affermano la giurisdizione nel Mediterraneo orientale". (segue) (Gra)