Grecia-Turchia: ambasciatore Usa ad Atene, isole hanno stessa piattaforma continentale di terraferma (2)

- Sempre oggi il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas, ha dichiarato che la Grecia farà "tutto il necessario" per difendere i propri diritti sovrani in risposta ai piani della Turchia di procedere con le perforazioni energetiche a sud delle isole greche nel Mediterraneo orientale. Il premier Kyriakos Mitsotakis sta incontrando oggi i leader dei partiti parlamentari per aggiornarli sulle tensioni con Ankara. "Il governo sta sottolineando a tutti i partiti che la Grecia non accetterà una violazione dei suoi diritti sovrani e farà tutto quanto è necessario per difendere i suoi diritti sovrani", ha affermato il portavoce. La Turchia ha diffuso un avviso ai naviganti per informare sul prossimo inizio di attività esplorative in un'area compresa tra Cipro e Creta da parte dell'unità navale Oruc Reis. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", l'imbarcazione rimane ancorata al porto di Antalya, nella Turchia sud orientale, ma potrebbe arrivare nell'area nelle prossime ore. (segue) (Gra)