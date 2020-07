Russia-Ungheria: colloquio telefonico ministri Esteri su minoranze nazionali in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha discusso in un colloquio telefonico con l'omologo ungherese Peter Szijjarto dei diritti delle minoranze nazionali in Ucraina. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo in una nota. "Durante la conversazione, sono stati discussi gli aspetti attuali delle relazioni bilaterali, incluso il programma dei contatti politici. Sono stati presi in considerazione una serie di argomenti internazionali, tra cui l'interazione dei due paesi membri delle Nazioni Unite e di altre strutture internazionali, nonché la garanzia dei diritti delle minoranze nazionali in Ucraina", ha dichiarato l'ufficio stampa del ministero degli Esteri.(Rum)