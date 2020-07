Ue: ministro Interno tedesco Seehofer auspica riforma diritto d'asilo entro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disciplinato attualmente dal regolamento di Dublino, il diritto d'asilo dell'Ue dovrebbe essere riformato entro l'anno, durante la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue esercitata dalla Germania. È questo l'auspicio espresso dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Seehofer intende utilizzare la presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue per raggiungere un accordo sul nuovo diritto d'asilo europeo. Spetterebbe poi al Portogallo, che assumerà la guida del Consiglio dell'Ue dal primo gennaio 2021 per i sei mesi successivi, attuare il compromesso. Per ora, il ministro dell'Interno tedesco attende la proposta sulla nuova normativa dell'Ue in materia di asilo che la Commissione europea ha annunciato per settembre prossimo. Secondo Seehofer, le regole dovranno essere “giuste e umane”, ma dovranno fornire anche “una misura di base per l'ordine” nella gestione dell'immigrazione. A tal riguardo, il ministro dell'Interno tedesco ha osservato che cittadini dell'Ue “si aspettano questo”, come dimostra l'ascesa dei partiti della destra xenofoba in diversi Stati membri dell'Ue. Seehofer ha quindi aggiunto di “non conoscere nessuno nell'Ue che sia soddisfatto” dal regolamento di Dublino. Intanto, come notato dal ministro dell'Interno tedesco, aumentano i flussi migratori diretti verso l'Ue, con 300-400 profughi che arrivano ogni giorno nella sola Germania. Il dato equivale a quello rilevato prima della crisi del coronavirus. Seehofer ha poi affermato di essere stato informato dai ministri dell'Interno dei paesi dei Balcani occidentali, una delle principali rotte dell'immigrazione in Europa, che il flusso dei profughi “proseguirà”. Secondo il ministro dell'Interno tedesco, ciò costituisce “un'ulteriore conferma del fatto che la protezione delle frontiere esterne dell'Ue non funziona”. (segue) (Geb)