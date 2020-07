Ue: ministro Interno tedesco Seehofer auspica riforma diritto d'asilo entro l'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto, “una parte importante” della nuova proposta dell'Ue sulla politica di asilo deve includere la sicurezza dei confini europei. In particolare, Seehofer ha dichiarato che le frontiere esterne dell'Ue “devono funzionare. Speriamo che questo sia il nucleo della proposta della Commissione europea”. In tale prospettiva, rimane da vedere se, con la nuova normativa europea in materia di asilo, sarà l'Ue a proteggere i propri confini esterni dall'immigrazione illegale, ad esempio attraverso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), o se saranno gli Stati membri ad agire. A ogni modo, per Seehofer si deve consentire l'immigrazione legale e fermare quella clandestina nei paesi di origine. Una migliore cooperazione con tali Stati fa parte della lotta contro le cause dell'immigrazione. Tuttavia, sono anche necessari accordi su un “rimpatrio semplificato” dei richiedenti asilo respinti. (Geb)