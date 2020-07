Slovenia: ministero Salute, nessuna restrizione per gli arrivi dalla Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Slovenia non hanno intenzione di porre nuove restrizioni per gli arrivi dalla Croazia contro la diffusione del coronavirus: lo ha detto oggi il ministro sloveno della Salute, Tomaz Gantar, secondo quanto riporta la stampa locale. Gantar ha definito "positive" le nuove misure sanitarie messe in campo da Zagabria ed in particolare le restrizioni applicate nei confronti degli arrivi da Serbia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro. Secondo i dati dell'Istituto di Lubiana per la salute pubblica, la Slovenia ha registrato 12 nuovi casi di Covid-19 per mille abitanti negli ultimi 14 giorni, mentre la Croazia ha registrato il doppio dei casi. (segue) (Lus)