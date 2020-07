Slovenia: ministero Salute, nessuna restrizione per gli arrivi dalla Croazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Europa sud orientale e nei Balcani si riscontrano tendenze preoccupanti riguardo l'aumento delle infezioni da coronavirus secondo Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "Certamente l'America è chiaramente ancora il maggiore hotspot, il Centro ed il Sud America, ma la malattia sta iniziando ad accelerare in Africa", ha dichiarato Ryan parlando nei giorni scorsi all'emittente radiofonica irlandese "Newstalk". A suo modo di vedere, in Europa "la situazione è sotto controllo" nella parte occidentale del continente, mentre permangono "tendenze preoccupanti" nei Balcani e nella parte sud orientale per cui "serve una vigilanza sostenuta". (segue) (Lus)