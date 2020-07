Slovenia: ministero Salute, nessuna restrizione per gli arrivi dalla Croazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei paesi che ha registrato un aumento significativo dei contagi nelle scorse settimane è stato la Serbia. Secondo un'inchiesta pubblicata il 22 giugno dal sito d'informazione "Birn" i numeri sarebbero però molto più alti di quelli ufficiali. Dal 19 marzo al primo giugno i deceduti sarebbero stati 652, ovvero 388 in più rispetto a quanto ufficialmente comunicato. Nel periodo attorno alla metà di giugno i contagiati sarebbero stati ogni giorno fra i 300 e i 340 invece che fra i 90 e i 100 come comunicato dalle autorità sanitarie nazionali. La differenza sarebbe ricavata dai dati contenuti nel Report per il governo, un elenco di dati emessi dalle strutture sanitarie nazionali a unica disposizione dell'esecutivo. (segue) (Lus)