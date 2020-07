Lozzi: Fd'I, scelta presidente Municipio VII è ennesima prova fallimento Raggi e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uscita della presidente del VII municipio Monica Lozzi dal Movimento 5 stelle "rappresenta l'ennesima prova del fallimento totale di Raggi e dei grillini". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Fulvio Giuliano capogruppo nel VII Municipio, Domenico Carlone consigliere nel VII Municipio e Maria Grazia Cacciamani coordinatrice nel VII Municipio. "Oltre alla disastrosa situazione della città - proseguono - dal punto di vista dell'andamento dei servizi pubblici infatti nei municipi si è manifestata una continua perdita di pezzi dei grillini con la caduta di ben quattro municipi ed ora la crisi anche in settimo dove sembra che la maggioranza intenda seguire la Lozzi e mantenerla in sella. Ormai Raggi - concludono - è sempre più isolata e questa ennesimo atto di sfiducia rappresenta un chiaro esempio del totale fallimento suo e dei 5 stelle".(Com)