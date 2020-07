Sudafrica: Fmi, comitato esecutivo prenderà in esame richiesta di assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) esaminerà lunedì prossimo la richiesta di assistenza per il finanziamento di emergenza presentata dal Sudafrica. Lo ha confermato oggi il portavoce dell'Fmi, Gerry Rice, nel corso di un briefing con la stampa a Washington. "(Il Sudafrica) ha richiesto questa assistenza per riuscire a far fronte alle urgenti esigenze di bilancia dei pagamenti derivanti da questo shock esterno che la pandemia ha provocato in così tanti paesi", ha detto il portavoce. "Come sempre, il nostro consiglio deciderà sull'approvazione e sull'importo (della cifra)", ha aggiunto. Finora un totale di 71 paesi hanno chiesto e ricevuto gli aiuti dell'Fmi per far fronte alla pandemia di coronavirus. (Nys)