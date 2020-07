Fase 3: ministero Sud, contributo Fondi Sie per fronteggiare crisi e preparare ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della pandemia Covid-19 che ha innescato la grave crisi in corso, la Commissione europea, con i due Regolamenti (Ue) 2020/460 e 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha introdotto ampi margini di flessibilità nei regolamenti dei fondi strutturali, finalizzati a favorire l’utilizzo delle risorse europee in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale. Questa possibilità di riprogrammazione - si legge sul sito web del ministero per il Sud e la Coesione sociale - è il frutto di una lunga e fruttuosa interlocuzione intrattenuta con la Commissione europea e, in particolare, con la commissaria Elisa Ferreira, il commissario Paolo Gentiloni e il cicepresidente Timmermans. Per entità, dimensione finanziaria ed effettiva semplificazione procedurale si tratta della più importante riforma della Politica di coesione degli ultimi dieci anni e va pressoché totalmente nella direzione da sempre sostenuta dall'Italia (con governi di qualsiasi colore politico) a livello europeo. (segue) (Com)