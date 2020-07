Fase 3: ministero Sud, contributo Fondi Sie per fronteggiare crisi e preparare ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non va dimenticato, infatti, che la Politica di ooesione rappresenta - ora con Next Generation Ee - la principale leva di investimento pubblico europeo. Per il Sud, nel corso degli ultimi decenni ha rappresentato l’unica fonte stabile di intervento, a fronte del progressivo disinvestimento pubblico nazionale sul riequilibrio territoriale, l’innovazione e l’inclusione. La riprogrammazione per rispondere all'emergenza Covid-19 ha rappresentato l’occasione per recuperare credibilità e fiducia su una politica essenziale per un Paese segnato da gravi divari territoriali che minano la capacità di riavviare uno sviluppo robusto, durevole, sostenibile. Questa occasione non è andata sprecata: da un lato, era necessario mobilitare il maggior numero di risorse per rispondere all'emergenza sanitaria, economica e sociale, individuando le misure orizzontali su cui concentrare tali risorse, sulla base delle loro caratteristiche di efficacia e di più semplice rendicontabilità sui programmi europei; dall'altro, rafforzare gli interventi sul piano territoriale, sulla base delle specifiche priorità locali determinate dall'emergenza Covid-19, ma evitando la dispersione di interventi a pioggia o particolaristici, nell'ambito di precise linee guida nazionali. (segue) (Com)