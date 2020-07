Fase 3: ministero Sud, contributo Fondi Sie per fronteggiare crisi e preparare ripresa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, grazie al lavoro preparatorio che il dipartimento delle Politiche di coesione, l’Agenzia per la coesione territoriale e le Autorità di gestione hanno condotto, ha sottoscritto un accordo con i ministri gestori di fondi europei e accordi con le singole Regioni, per massimizzare le risorse europee da utilizzare per l’emergenza. Questi accordi, anche attraverso un dispositivo normativo di "garanzia", preservano i principi cardine della coesione: la salvaguardia degli interventi già previsti nei programmi di intervento concordati con la Commissione e il partenariato economico e sociale; il mantenimento del vincolo di destinazione territoriale delle risorse, che impedisce ciò che è sempre avvenuto nelle crisi precedenti, e cioè che le misure anticongiunturali fossero finanziate con risorse già destinate alle regioni meno sviluppate. (segue) (Com)