Fase 3: ministero Sud, contributo Fondi Sie per fronteggiare crisi e preparare ripresa (4)

- Si tratta non di una semplice riprogrammazione, ma di una fortissima accelerazione della spesa, nella maggior parte dei casi a livello nazionale già effettuata. Grazie alla riprogrammazione utilizziamo almeno 10,4 miliardi di fondi strutturali europei per l’emergenza nel 2020. Complessivamente, abbiamo raggiunto la quota di risorse da riprogrammare già stimate dalla Commissione. Il percorso di riprogrammazione sia sul Fesr che sul Fse ha superato le aspettative con i ministeri, raggiungendo il valore di 5,4 miliardi a valere sui Pon. Mentre con le Regioni, si è attestato intorno ai 5 miliardi, a valere sui Por. Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale ritiene che ci siano ulteriori margini in particolare su alcuni Programmi nazionali e su alcuni Programmi regionali (ad esempio quelli della Sicilia e della Sardegna). (segue) (Com)