Municipio Roma I: ok in consiglio alla relazione annuale della presidenza

- Con 14 voti favorevoli, 2 astenuti e 3 contrari, il consiglio del I Municipio di Roma ha approvato nella seduta di oggi la relazione annuale della presidente Sabrina Alfonsi per il periodo luglio 2019 giugno 2020. "Prendiamoci cura della nostra comunità", è il titolo della relazione di quest'anno. Un anno che malgrado l'emergenza Covid ha visto l'approvazione da parte della giunta municipale complessivamente 104 atti così suddivisi: 45 delibere, 42 direttive, 5 memorie, 4 ordinanze della presidente, 4 decisioni, 4 direttive di presidenza. La relazione si è concentrata sulle attività messe in campo dal Municipio per far fronte all'emergenza Covid. La presidente ha sottolineato come la rimodulazione dei servizi sociali abbia permesso di trasformare l'offerta di riparo dal gelo notturno per chi non ha una casa in riparo h24, l'apertura dei parchi per le persone con disabilità, i centri anziani che hanno trasformato i loro servizi ludici in servizi di sostegno psicologico al telefono per i loro iscritti, il servizio Doblò che, nel periodo di lockdown, non potendo più favorire la mobilità degli anziani, sono stati trasformati in preziosi veicoli per il trasporto di spesa e medicinali per le persone maggiormente in difficoltà e le attività rivolte ai minori con il centro di aggregazione giovanile di via Boezio e il centro Matemù che hanno proseguito le attività e i loro corsi in modalità on line, in collegamento con i ragazzi iscritti. "La visione solidale e inclusiva della città che abbiamo cercato di declinare sul nostro Municipio – ha spiegato Alfonsi - è venuta fuori nel momento del bisogno. Il lavoro svolto negli anni precedenti dalla nostra amministrazione, e cioè quello di mettere al centro della nostra comunità le persone che nascono, vivono e attraversano il nostro municipio, ci ha aiutato a rispondere prima e in modo più efficace rispetto al resto della città. Un risultato di cui tutte e tutti dobbiamo andare fieri. Giunta, consiglio e la maggioranza ma anche le forze politiche di opposizione. A questo riguardo voglio sottolineare l'atteggiamento di grande responsabilità che, di fronte all'emergenza, tutte le forze politiche, nessuna esclusa, hanno dimostrato". (segue) (Com)