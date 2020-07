Municipio Roma I: ok in consiglio alla relazione annuale della presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla criticità con il Campidoglio la presidente ha sottolineato come il tema del decentramento continui a essere causa di confusione e inefficienza a danno dei cittadini. "Il grande tema del decentramento – ha precisato Alfonsi – continua a essere affrontato in modo frammentario, inefficace e senza alcuna visione della città futura, che permetta di programmare in modo efficace gli interventi sui territori, siano essi di competenza del Campidoglio o dei Municipi. Basti pensare alla surreale situazione che stiamo vivendo in questi giorni sulla vicenda del Campo Testaccio". Su Campo Testaccio Alfonsi ha spiegato che "l'Assemblea Ccpitolina ha assegnato Campo Testaccio al Municipio. Da quel momento ci siamo subito attivati per trovare i finanziamenti necessari per il recupero della storica struttura sportiva. Pochi giorni fa, la giunta regionale" ha "approvato uno schema di accordo tra Regione Lazio, Municipio Roma I, Asp Asilo Savoia per il recupero e la restituzione alla fruizione pubblica di Campo Testaccio, prevedendo il necessario finanziamento. Pochi giorni dopo, però, abbiamo appreso a mezzo stampa la presunta volontà del Campidoglio di riprendere la competenza sull'area. Una situazione che rischierebbe di bloccare nuovamente il raggiungimento dell'obiettivo. Non è nostra intenzione - ha concluso - aprire uno scontro istituzionale dopo che per più di due anni abbiamo avuto un proficuo rapporto di collaborazione con l'sssessore Frongia. Per questo auspichiamo che venga accolto, dalla sindaca Raggi, il nostro appello per sedersi al tavolo per firmare tutti insieme l'accordo". (Com)