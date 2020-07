Nepal: coronavirus, casi salgono a 18.241 e decessi a 43

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi di coronavirus in Nepal è salito oggi a 18.241, dopo l’ultimo incremento giornaliero, di 147 unità, e quello delle vittime a 43, in seguito a un altro decesso. Sono state dimesse 156 persone, portando le dimissioni e guarigioni a 12.840 complessivamente, mentre restano 5.358 casi ancora attivi. Sono stati effettuati 3.481 test basati sulla tecnica della reazione a catena della polimerasi in 27 laboratori abilitati e il totale ha raggiunto 331.095. Lo ha riferito il ministero della Sanità nel suo bollettino odierno. Tutti i 77 distretti del paese sono stati interessati dal contagio, ma attualmente sei (Bhojpur, Panchthar, Sankhuwasabha, Rasuwa, Manang e Mustang) non hanno più alcun caso attivo. Il paese è stato in lockdown dal 24 marzo al 14 giugno, con alcuni allentamenti per i settori dell’agricoltura, dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia. Il governo ha pianificato una ripresa graduale di tutte le attività in tre fasi. La prima, partita l’11 giugno con la riapertura dei mercati, prevedeva una valutazione dei risultati dopo 21 giorni. Il 29 giugno l’esecutivo ha deciso di prorogare fino al 22 luglio le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus allora in vigore, senza ulteriori allentamenti rispetto a quelli già autorizzati. Quindi è stato dato il via alla graduale ripresa delle attività. (segue) (Inn)