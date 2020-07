Sanità: Asl Rieti, attivato il servizio di assistenza proattiva infermieristica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito degli interventi di riorganizzazione e potenziamento della rete socio sanitaria territoriale, al fine di sostenere le persone con fragilità, nel contesto dell'emergenza Covid-19, la direzione aziendale della Asl di Rieti ha attivato il servizio di assistenza proattiva infermieristica (Api). Lo rende noto la Asl di Rieti. "Il servizio Api della Asl di Rieti - si legge in una nota - si occupa di intervenire a domicilio del paziente, anche attraverso modelli assistenziali innovativi come la Telemedicina e Telenursing, per far fronte ai bisogni di salute legati e non al Covid-19, gestendo le persone con patologie croniche, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più a rischio, i casi confermati Covid-19, il monitoraggio e gli interventi su strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali. Gli operatori sanitari Api - spiega la Asl Rieti -, stanno svolgendo i test sierologici sulle 5 Residenze sanitarie assistenziali e sulle 77 Casa di riposo private della provincia di Rieti, con uno screening allargato alle Forze dell'ordine, Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Al momento, il numero dei test sierologici eseguiti, ha raggiunto le mille e 800 unità. In queste ore, su disposizione della direzione aziendale della Asl di Rieti e in stretta collaborazione con la Prefettura di Rieti, gli operatori del servizio Api e del Servizio di igiene pubblica aziendale, hanno avviato l'attività di prevenzione sugli ospiti dei Centri di accoglienza della provincia di Rieti". (segue) (Com)