Sanità: Asl Rieti, attivato il servizio di assistenza proattiva infermieristica (2)

- La Asl di Rieti spiega anche che "al momento, il numero di test oro-nasofaringei eseguiti sono 200 sui 500 totali che saranno effettuati. Dal 20 all'11 settembre, gli operatori del servizio di assistenza proattiva infermieristica aziendale, provvederanno ad effettuare i test sierologici agli operatori della Scuola. Sempre in autunno, l'Api, supporterà i medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione antinfluenzale e provvederà ad effettuare ulteriori test, su tutto il personale sanitario aziendale". "Sostenere e aiutare le persone fragili in un territorio in cui il numero di ultra 65enni supera il 25 per cento, è una priorità imprescindibile per questa Azienda - dichiarano il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D'Innocenzo e il direttore Sanitario aziendale Assunta De Luca -. Per questo vogliamo che il 'modello Api', il cosiddetto Infermiere di comunità, diventi in breve tempo uno strumento permanente di gestione dell'assistenza territoriale, al fine di garantire la presa in carico e la continuità assistenziale dei pazienti cronici e, in questo particolare momento di emergenza, una straordinaria misura per offrire un'adeguata gestione territoriale, anche attraverso azioni di contenimento atte a ridurre la diffusione del contagio". (Com)