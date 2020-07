Francia-Australia: colloquio tra Macron e Morrison, focus su evoluzione pandemia Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro australiano, Scott Morrison. Lo ha reso noto l'Eliseo, spiegando che durante la discussione sono state condivise le rispettive analisi "sull'evoluzione dell'epidemia di Covid-19" nel mondo e le "misure prese per prevenire la sua ripresa". Macron e Morrison hanno inoltre evocato diversi temi relativi alla situazione internazionale, in particolr modo nell'aera indo-pacifica. Le due parti "hanno condiviso la loro volontà di promuovere uno spazio libero, pacifico, fondato sul diritto a la cooperazione multilaterale", ha fatto sapere la presidenza di Parigi, sottolineando che durante il colloquio è stata anche affermata la volontà di continuare a sviluppare il partenariato strategico dopo la visita di Macron in Australia nel 2018. (Frp)