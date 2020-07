© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai come in questo momento gli italiani hanno il bisogno di sentirsi parte di una comunità nazionale e di avere al proprio fianco le Istituzioni. Al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ne è il più alto rappresentante, i migliori auguri di buon compleanno da me e da Fratelli d'Italia". Lo afferma, in una nota, il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.(com)