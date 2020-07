Fase 3: Coldiretti, bonus salva ristoranti misura importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ristorazione italiana rischia un crack da 34 miliardi nel 2020 a causa della crisi economica, del crollo del turismo e del drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa provocati dall’emergenza coronavirus. E' quanto afferma la Coldiretti in occasione della proposta lanciata dal ministra della Politiche agricole, Teresa Bellanova di istituire un fondo ad hoc per un bonus di circa 5.000 euro a fondo perduto diretto agli esercizi pubblici di ristorazione per l'acquisto di prodotti agroalimentari nazionali. Una misura importante - rileva Coldiretti in una nota - per garantire un'immediata iniezione di liquidità nel sistema, favorire i pagamenti delle prime settimane di riapertura e sostenere l'acquisto di prodotti italiani. A causa della pandemia i consumi extradomestici per colazioni, pranzi e cene fuori casa sono stimati in calo del 40 per cento secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ismea. Un duro colpo per l’economia nazionale con la spesa degli italiani per mangiare fuori casa prima dell’emergenza coronavirus che – riferisce la Coldiretti – era pari al 35 per cento del totale dei consumi alimentari degli italiani per un valore di 86 miliardi di euro. (segue) (Com)