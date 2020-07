Fase 3: Coldiretti, bonus salva ristoranti misura importante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio per sostenere la filiera agroalimentare dal campo alla tavola la Coldiretti è impegnata nella mobilitazione "Mangia italiano". L’obiettivo è favorire il consumo di cibo 100 per cento tricolore nei mercati, nei ristoranti, negli agriturismi con il coinvolgimento di numerosi volti noti della televisione, del cinema, dello spettacolo, della musica, del giornalismo, della ricerca e della cultura, ma anche di industrie alimentari e distribuzione commerciale rappresentate in Filiera Italia. (Com)