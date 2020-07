Lombardia: presidio sindacati davanti Prefettura, più risorse e investimenti per rilanciare settore artigiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cgil, Cisl e Uil Lombardia hanno manifestato questa mattina davanti alla Prefettura per denunciare il mancato pagamento dell’assegno Covid-19, relativo agli ammortizzatori sociali per i mesi di aprile, maggio e giugno, ad oltre 138 mila lavoratrici e lavoratori artigiani lombardi. "Le risorse ad oggi stanziate dal governo sono insufficienti a coprire il fabbisogno, considerata l’eccezionalità della crisi - dicono in una nota i sindacati - Non solo: i sindacati sollecitano maggiore tempestività nel trasferimento delle risorse e meccanismi di funzionamento più rapidi. Nel corso del presidio si è tenuto un incontro in Prefettura, nel corso del quale Cgil, Cisl e Uil Lombardia hanno illustrato le criticità della situazione in cui versano migliaia di lavoratori e lavoratrici del settore. Positivo l’esito dell’incontro. I rappresentanti delle istituzioni hanno assicurato che si faranno carico di esporre al governo le richieste di Cgil, Cisl e Uil Lombardia. Positiva anche la notizia di questa mattina dello stanziamento di fondi per gli ammortizzatori sociali, ancora insufficienti, però, per coprire i mesi di maggio e giugno". "I sindacati, inoltre, hanno sottolineato che occorre estendere gli ammortizzatori per andare oltre le 18 settimane, in quanto le aziende stanno esaurendo le settimane previste attualmente dal quadro normativo - hanno concluso - Hanno inoltre sollecitato l’estensione delle tutele degli assegni familiari anche ai lavoratori artigiani, che attualmente ne sono privi. Inoltre, Cgil, Cisl e Uil Lombardia ritengono che siano necessari ulteriori passi avanti e investimenti che garantiscano la ripresa produttiva e i livelli occupazionali".(Com)