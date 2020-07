Thailandia: cremato il corpo del “giardiniere cannibale” cinese, esposto al pubblico per 61 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Thailandia hanno cremato dopo 61 anni il corpo di Si Quey, serial killer cinese noto come il "giardiniere cannibale” il cui cadavere mummificato era rimasto finora esposto al pubblico al Museo forense dell’ospedale Siriraj di Bangkok. Lo ha fatto sapere il quotidiano locale “Bangkok Post”, secondo cui l’operazione è avvenuta stamane nel distretto di Nonthaburi ma non è ancora chiaro dove saranno conservate o disperse le ceneri dell’uomo. Alla cerimonia ha preso parte il direttore generale del dipartimento delle Carceri, Naras Savestanan, che ha spiegato che nessun parente di Si ha risposto alla convocazione di un mese fa dell’ospedale Siriraj. Il corpo del serial killer era rimasto fino all’agosto dello scorso anno in esposizione in una bacheca di vetro del museo ospedaliero. Si Quey, immigrato cinese che lavorava come giardiniere, fu arrestato nel 1958 in una foresta della provincia thailandese di Rayong mentre bruciava il corpo di un bambino di otto anni precedentemente scomparso. (segue) (Res)