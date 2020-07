Thailandia: cremato il corpo del “giardiniere cannibale” cinese, esposto al pubblico per 61 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità gli attribuirono altri cinque omicidi irrisolti in altre province del Paese, il primo dei quali risalente al 1954. I giornali dell’epoca si arricchirono di dettagli macabri sulle azioni di Si, arrivando ad accusarlo di aver mangiato cuori, fegati e intestini delle sue giovani vittime. Sempre secondo la stampa thailandese, l’uomo confessò alla polizia di aver mangiato per la prima volta carne umana durante la Seconda guerra mondiale, quando fu costretto a sopravvivere nutrendosi dei corpi di altri militari cinesi nel corso di un assedio giapponese. Si fu ritenuto colpevole di omicidio e giustiziato il 16 settembre del 1959, all’età di 32 anni. Il corpo fu mummificato e consegnato all'ospedale Siriraj - il più noto e attrezzato dell'intera Thailandia - ufficialmente per studi medici, ma la storia del "giardiniere cannibale" ebbe ampio risalto con film, documentari e libri d'ogni genere e la salma di Si Quey divenne meta di visitatori da tutto il Paese. (segue) (Res)