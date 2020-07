Thailandia: cremato il corpo del “giardiniere cannibale” cinese, esposto al pubblico per 61 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Thailandia contribuirono al sensazionalismo della vicenda poiché all'epoca, in piena Guerra fredda, la giunta militare soffiava sul sentimento anti-cinese e non di rado immigrati dalla Repubblica popolare venivano incriminati per crimini e rivolte. Successivamente, diversi studiosi hanno messo fortemente in dubbio la fondatezza delle accuse mosse contro Si, in particolare quelle riguardanti gli atti di cannibalismo. Nel 2018 un cittadino thailandese, Pharaoh Chakkraphattranan, ha promosso una petizione online per chiedere che Si Quey non venisse più definito "cannibale" all'interno del Museo forense dell’ospedale Siriraj e perché all'uomo venisse data degna sepoltura. (Res)