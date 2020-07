Colombia: Di Maio, salma di Mario Paciolla arriverà domani in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'italiano Carmine Mario Paciolla, collaboratore delle Nazioni Unite in Colombia, è morto lo scorso 15 luglio in circostanze non del tutto chiare. Il corpo del trentatreenne è stato rinvenuto nella sua abitazione a San Vicente del Caguan, nel dipartimento meridionale di Caquetá. Le autorità locali hanno in un primo momento avanzato l'ipotesi del suicidio, ma i famigliari del giovane hanno categoricamente smentito tale ipotesi. Nei giorni precedenti la sua morte, Paciolla aveva accompagnato il governatore di Caquetá, Arnulfo Gasca, e il sindaco di San Vicente, Juliàn Perdomo, in alcuni spazi di dialogo con le comunità rurali, in cui si svolge il processo di accompagnamento del processo di pace tra governo ed ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). (Cas)