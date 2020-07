Ue: Bernini (FI), bicamerale per gestione risorse Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia presenterà al Senato una mozione per istituire una commissione bicamerale che garantisca un ruolo centrale al Parlamento nella gestione delle risorse che arriveranno col Recovery fund. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. “Nel suo intervento dopo il Consiglio europeo, lo stesso premier ha assicurato il pieno coinvolgimento delle Camere nella cruciale pianificazione delle riforme, ed è positivo che anche un partito di maggioranza come il Pd abbia presentato al Senato una proposta che va in questa direzione”, ha detto. (Com)