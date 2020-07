© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tanti auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grazie per la sua umanità e la saggezza con cui tiene unito il Paese in questa fase delicata". Queste le parole su Twitter del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, per i 79 anni del presidente della Repubblica. (Rin)